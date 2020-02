Il giorno da incubo della Cina (Di sabato 1 febbraio 2020) “Medici e infermieri lavorano senza sosta. Anche il turno di mezzanotte è totalmente coperto. Siamo circondati da pazienti che tossiscono accanto a noi per tutta la notte”. I racconti dei dottori cinesi impegnati nella lotta contro il Coronavirus sono strazianti. Negli ospedali cinesi, infatti, si sono riversate migliaia di persone terrorizzate: c’è chi tossisce e sa di esser stato toccato dal morbo e chi invece, pur godendo di buona salute, vive l’incubo di un finto contagio. In mezzo a questa roulette russa della malattia, ci sono i medici che cercano di fare il possibile, nonostante le file di pazienti che sembrano non finire mai: “Ne ho sentito uno in coda – racconta un dottore al South China Morning Post – dire che aveva aspettato così a lungo che voleva pugnalarci. Sono preoccupato. Uccidere alcuni di noi non ridurrà la coda, ... it.insideover

