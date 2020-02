Il genio infantile della street art era il gallerista di se stesso, Quindi «esponeva» nelle metropolitane - (Di sabato 1 febbraio 2020) Luca Beatrice Ribelle ma non sguaiato, innovatore ma vicino al sentire popolare. I suoi graffiti segnano il '900 Luca Beatrice Di lui ha scritto Timothy Leary, il guru della psichedelia: «Keith Haring è l'archetipo dell'artista del XXI secolo. Un secolo che sarebbe stato globale, che avrebbe fatto crollare i confini nazionali e geografici, un secolo senza tempo in cui gli abitanti del mondo avrebbero condiviso una quantità immensa di informazioni. Keith Haring poteva anche far discutere, ma non c'era nessuno a cui non piacesse. Sarà anche stato scioccante, sovversivo, offensivo ma tutti lo amavano. Tutti sapevano che era lui che dipingeva sui muri». Keith Haring muore di Aids a New York il 16 febbraio 1990 a 32 anni e la sua scomparsa diventa simbolica della fine di un decennio che si è portata via i protagonisti principali dell'arte americana: nel febbraio 1987 Andy Warhol, ... ilgiornale

rachel1970 : RT @mjfansquare: «#MichaelJackson era un tale genio musicale, dotato di quell'innocenza infantile. Era un professionista vero e aveva un cu… - ste_bussolino : RT @mjfansquare: «#MichaelJackson era un tale genio musicale, dotato di quell'innocenza infantile. Era un professionista vero e aveva un cu… - AndreaGnarluz : RT @mjfansquare: «#MichaelJackson era un tale genio musicale, dotato di quell'innocenza infantile. Era un professionista vero e aveva un cu… -