Il figlio di Fabio Testi bloccato in Cina a causa del Coronavirus: “Impediscono il rimpatrio” (Di sabato 1 febbraio 2020) Il figlio di Fabio Testi, Fabio Junior Testi, è attualmente in Cina per lavoro e non riuscirebbe a tornare in Italia. A scriverlo è stato Alan Fiordelmondo sul suo portale WolfBreak. “Attualmente Fabio Testi è al Grande Fratello Vip e non può sapere quindi che suo figlio Fabio Testi jr si troverebbe attualmente rinchiuso in Cina, dove gestisce delle attività con altri italiani, e che pare non possa lasciare il paese asiatico proprio a causa del Coronavirus. Tuttavia non sono ancora chiare le circostanze che impediscano il rimpatrio del figlio di Fabio Testi e della stilista spagnola Lola Navarro”. Secondo quanto scritto da Fiordelmondo, infatti, Fabio Junior sarebbe in Cina per seguire un locale che avrebbe aperto. Visualizza questo post su Instagram Non dite a Fabio Testi che suo figlio Fabio Jr sembrerebbe bloccato in Cina ... bitchyf

