Il Coronavirus potrebbe avere ricadute devastanti sul turismo in Italia, Federalberghi: “Aprire subito tavolo di crisi“ (Di sabato 1 febbraio 2020) Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca chiede di aprire subito un tavolo di crisi per il turismo. Secondo Bocca, il governo non può ignorare le gravi conseguenze economiche dell’epidemia di Coronavirus sulle imprese del settore. “Abbiamo già sopportato danni ingenti dal fallimento di Thomas Cook – dichiara Bocca all’AGI – ora il Coronavirus metterà in ginocchio tanti operatori che stanno registrando le cancellazioni di viaggi dalla Cina e che devono restituire gli anticipi ai tour operator cinesi”. Lo scorso febbraio – sottolinea Bocca – gli arrivi dalla Cina furono circa 500 mila e quest’anno il numero sarebbe stato decisamente maggiore, considerato lo sviluppo impetuoso del turismo nel Paese asiatico. “I cinesi viaggiano molto nel periodo del Capodanno cinese e la destinazione preferita è per lo shopping Milano, ... meteoweb.eu

welikeduel : 'La paura si diffonde con l'ignoranza. La paura ce l'hai davanti a una porta socchiusa, perché dietro potrebbe esse… - giovannivernia : Sono tornati i nazisti che scrivono le loro minchiatine di notte sulle porte di casa. Forse l’arrivo del… - RaiTre : “La fake news del #coronavirus creato in laboratorio? Se uno avesse progetti criminali riguardanti l’umanità avrebb… -