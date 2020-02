Il commovente messaggio di Sadiq Khan allo scoccare della Brexit: “Londra sarà sempre europea” (Di sabato 1 febbraio 2020) Era il 23 giugno 2016 quando il Regno Unito, per la prima volta, si schierò a favore della Brexit. Sono passati tre anni e sette mesi da quel giorno. Dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020 il Paese ufficialmente non fa più parte dell’Unione Europea. Il premier britannico Boris Johnson ha parlato di «alba di una nuova era» per il Paese, mentre migliaia di persone hanno celebrato lo storico giorno con party e manifestazioni. E anche con proteste. Ma c’è anche chi è triste e non si vuole arrendere. LEGGI ANCHE –> Il Parlamento inglese approva l’accordo di Boris Johnson Sadiq Khan: «Londra sarà sempre una città europea» È il caso di Sadiq Khan. Il sindaco di Londra, da sempre schierato contro la Brexit, ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter un commovente messaggio: «Londinesi, se oggi state combattendo, ricordatevi questo: domani vi sveglierete in una ... giornalettismo

