Il commissario Montalbano | in arrivo al cinema un evento speciale (Di sabato 1 febbraio 2020) ll commissario Montalbano è una serie televisiva italiana, prodotta dal 1999 e trasmessa dalla Rai Le prime tre stagioni de Il commissario Montalbano, con protagonista Luca Zingaretti, sono andate in onda su Rai 2, mentre dal 2002 viene trasmessa su Rai 1, con ogni episodio che può considerarsi autoconclusivo. La serie è tratta dai romanzi scritti … L'articolo Il commissario Montalbano in arrivo al cinema un evento speciale proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

repubblica : Il commissario Montalbano al cinema: per la primka volta un episodio debutta sul grande schermo - MontalbanoRai : IL COMMISSARIO MONTALBANO: PER LA PRIMA VOLTA IN ANTEPRIMA NELLE SALE ITALIANE SOLO IL 24,25,26 FEBBRAIO. 'SALVO AM… - Elisamazzetto : RT @sellerioeditore: #Montalbano sbarca al cinema in anteprima il 24, 25 e 26 febbraio: sul grande schermo “Salvo amato, Livia mia”, il nu… -