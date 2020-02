Il Commissario Montalbano al cinema per tre giorni (Di sabato 1 febbraio 2020) Il successo più grande della fiction italiana "diventa ancora più grande" e finisce al cinema. In effetti, a 21 anni dalla sua prima messa in onda su Raidue e con record di ascolti macinati stagione dopo stagione su Raiuno, sembrava strano che Il Commissario Montalbano non debuttasse sul grande schermo. Avverrà con uno dei film-tv inediti, anche se per un evento speciale di soli tre giorni.Proprio come accaduto con L'Amica Geniale e come accadrà con il film-tv su Alberto Sordi, anche il personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri arriverà al cinema per una proiezione evento. L'appuntamento è per il 24, 25 e 26 febbraio 2020 nei cinema italiani, con la distribuzione di Nexo Digital (l'elenco dei cinema aderenti all'iniziativa sarà comunicato prossimamente). Una vera e propria anteprima per i milioni di fan della serie tv con Luca Zingaretti: la scelta per questo evento è caduta ... blogo

