Il Commissario Montalbano al cinema: esce in sala il primo film della serie (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo vent’anni di successi e di record sconfitti, anche Il Commissario Montalbano si appresta a conoscere una moda recente degli eventi televisivi; la proiezione speciale nelle sale cinematografiche. La nuova serie dell’iconico personaggio creato da Andrea Camilleri vedrà la luce nel corso dei prossimi mesi; intanto, i più appassionati avranno la possibilità di scoprire per la prima volta il Commissario di Luca Zingaretti sul grande schermo, grazie ad un evento speciale organizzato dalla Nexo Digital. La nuova stagione de Il Commissario Montalbano debutta per la prima volta al cinema: ecco quando sarà distribuito in sala il primo film della serie E’ proprio la casa di distribuzione storicamente impegnata nell’organizzazione degli eventi speciali a garantire il suo debutto al cinema alla saga de Il Commissario Montalbano. La serie presenterà dunque il primo ... velvetgossip

