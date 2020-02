“Il Cantante Mascherato”, Teo Mammucari vince: «Il Coniglio? Mi vergogno come un cane…» (Di sabato 1 febbraio 2020) Un successo straordinario quello de Il Cantante Mascherato, programma di successo ispirato ad un format coreano e riadattato per l’Italia. La scommessa di Milly Carlucci è vinta: la sua «spy story», la caccia al vip, ha appassionato decine di telespettatori che ieri sera, venerdì 31 gennaio 2020, hanno scoperto dopo la mezzanotte chi si celasse dietro le maschere rimaste: il Mastino Napoletano (Alessandro Greco), il Leone (Albano Carrisi), il Coniglio (Teo Mammucari), il Mostro (Fausto Leali) e l’Angelo (Valerio Scanu). Non sono mancate sorprese, risate e colpi di scena. Tutto quello che uno show richiede e che la padrona di casa ha saputo restituire al suo pubblico. Uno spettacolo godibile fatto di coreografie, che fanno ricordare i tempi andati della Rai, quando la tv si vedeva in bianco e nero; di musica e belle canzoni come ad esempio Bella senz’anima, Anna e Marco ... urbanpost

