Il Cantante Mascherato: Mammucari batte Al Bano e imbarazza Ilenia Pastorelli (Di sabato 1 febbraio 2020) Teo Mammucari vince Il Cantante Mascherato, battendo Al Bano Carrisi e imbarazza Ilenia Pastorelli, parlando del loro flirt passato. Il programma di Milly Carlucci è ormai giunto al capolinea dopo una prima edizione di grande successo. A trionfare è stato il Coniglio sotto cui si nascondeva il comico, che ha superato in finale il Leone, alias Al Bano. Una sfida appassionante che ha divertito molto i telespettatori, soprattutto perché nessuno si aspettava che sotto la maschera del Coniglio ci fosse proprio Mammucari. A indovinare l’identità del personaggio per prima era stata Ilenia Pastorelli, membro della giuria insieme a Francesco Facchinetti, Patty Pravo, Flavio Insinna e Mariotto. Proprio quest’ultimo ha parlato per primo di un presunto flirt fra l’ex star del Grande Fratello e Teo. “Su internet c’è un flirt tra te e Teo Mammucari”, ha detto il ... dilei

