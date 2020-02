Il cantante mascherato | ha vinto Teo Mammucari E gli ascolti premiano Milly Carlucci

Il cantante mascherato - Ultima Puntata : Scoperta L’identità Del Leone! Il Coniglio Vince! : Il Cantante Mascherato, Ultima Puntata: tutte le sfide della finale che hanno rivelato le misteriose identità delle maschere in gara. Alcune conferme ma anche tante sorprese: ecco chi è il Leone e chi ha vinto la prima edizione del programma di Milly Carlucci! Il Cantante Mascherato, Ultima Puntata: ecco chi si nascondeva sotto la maschera del Mostro! La quarta e Ultima Puntata de Il Cantante Mascherato inizia dalla sfida tra il Mastino ...

Il cantante mascherato - dopo tanti sospetti la conferma : il Leone è davvero ‘lui’ : dopo il successo della prima edizione, anche il secondo Cantante Mascherato di Milly Carlucci è giunto al capolinea. E per l’ennesimo venerdì di fila, stando ai dati d’ascolti, ha battuto il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il 31 gennaio 2020 la finale del programma di Rai1 ha toccato il 22% di share e raggiunto ben 4.432.000 telespettatori. Il reality di Canale 5 non ha fatto “il botto” nemmeno con l’ingresso di Serena Enardu nella ...

Ascolti Il cantante mascherato finale - GF Vip : Milly Carlucci da record : Il cantante mascherato, Ascolti finale: Milly Carlucci da record contro il Grande Fratello Vip record di share per la quarta e ultima puntata de Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci, in onda ieri sera su Rai1, contro una nuova puntata del GF Vip 4 di Alfonso Signorini. E come dimostrano i dati auditel relativi agli Ascolti di ieri, venerdì 31 gennaio 2020, la finale de Il cantante mascherato ha stravinto contro il Grande Fratello ...

Il cantante mascherato 2020 - Fausto Leali è il Mostro : "Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci, è giunto alla fine e ha scoperto i suoi concorrenti. Tra i tanti, il Mostro: è Fausto Leali. Nella quarta puntata, ha perso lo spareggio con il Mastino, che si è poi rivelato essere Alessandro Greco. La canzone che ha cantato nella serata finale è stata "Rag Doll" degli Aerosmith.Continua a leggere

Il cantante mascherato 2020 - Valerio Scanu è l’Angelo : L'innovativo format di Milly Carlucci, in onda su Rai1, si è concluso con la vittoria di Teo Mammucari, alias il Coniglio. L'Angelo non è riuscito a superare la prima fase, perdendo proprio per mano del Coniglio, arrivato in finale. Il pubblico a casa, così come la giuria, è riuscito a capire che si trattava proprio di Valerio Scanu.Continua a leggere

Il cantante mascherato 2020 - Alessandro Greco è il Mastino : La puntata finale de "Il Cantante Mascherato" ha rivelato ogni concorrente. Tra questi anche Alessandro Greco, che si nascondeva sotto la maschera del Mastino. Il conduttore è stato eliminato nella puntata finale, dopo aver superato l'ennesimo spareggio in apertura con il Mostro, che si è successivamente rivelato essere Fausto Leali.Continua a leggere

Il cantante mascherato 2020 - eliminato Al Bano è il Leone : Alla fine, Guillermo Mariotto ha vinto la sua scommessa: "Io mi taglio i capelli a zero se là dentro non c'è Al Bano". C'era proprio Al Bano, il "Re" di Cellino San Marco sotto la maschera del Leone, nella puntata finale de "Il Cantante Mascherato". L'innovativo format di Milly Carlucci in onda su Rai1 ha colpito nel segno.Continua a leggere

Il cantante mascherato 2020 - vince Teo Mammucari : è il Coniglio : La quarta e ultima puntata de Il Cantante Mascherato ha visto trionfare il Coniglio con le canzoni "Anna e Marco" e "Bella senz'anima". Sotto la maschera del Coniglio c'era Teo Mammucari. Il conduttore è rimasto incredulo al momento della consegna del premio: "Ringrazio mia figlia Giulia, lei mi ha detto di fare questo programma".Continua a leggere