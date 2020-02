Il Cantante Mascherato, chi era il Mastino? Il video della rivelazione (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Cantante Mascherato, il video dell’ultima puntata del 31 gennaio. Chi si nascondeva sotto la maschera del Mastino? video Ieri, venerdì 31 gennaio 2020, su Rai 1 è andata in onda la quarta e ultima puntata de Il Cantante Mascherato, il nuovo esperimenti di Rai 1, condotto da Milly Carlucci che vedeva nel cast dei concorrenti famosi cantare sotto una maschera e sfidarsi in due manche. Nella puntata di ieri abbiamo scoperto il vincitore della prima edizione (era il coniglio, guarda qui). Clicca qui per guardare altri video dalla finale Nella puntata finale di ieri, il Mastino si è sfidato con uno dei concorrenti più forti della prima edizione del Cantante Mascherato, il Leone. Infatti non aveva alcuna possibilità di vincere, e ha perso la sfida con un brano della tradizione napoletana “Reginella”. Ecco il video dell’esibizione: View this post on ... dituttounpop

SerieTvserie : Il Cantante Mascherato, Teo Mammucari (Coniglio) è il vincitore - AssicurazioniAt : Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, Vince il Coniglio Teo Mammuccari - WWWNotizie : RT @Agenzia_Dire: #GFVIP E #IlCantanteMascherato, ma anche satira con #propagandalive e grandi film. Cosa guarderai #staseraintv? https://t… -