I due cinesi positivi al Coronavirus: "A Roma non abbiamo mai preso mezzi pubblici e siamo sempre stati in hotel" (Di sabato 1 febbraio 2020) “Grazie a tutti per quello che hanno fatto: per i primi soccorsi, per l’accoglienza, le cure, la disponibilità... Siamo sereni”. Sono alcune delle parole che, secondo quanto riportato dall’Adnkronos, i due turisti cinesi risultati positivi al Coronavirus e ricoverati allo Spallanzani di Roma in isolamento, avrebbero pronunciato prima di essere messi in isolamento.La coppia, 66 anni lui, 65 lei, da mercoledì sera si trova nella struttura Romana deputata alla cura delle malattie infettive. A chi li ha visti e ha potuto scambiare qualche parola con loro, i due sono sembrati in forze e tranquilli, più che altro preoccupati di rassicurare tutti sull’eventuale contagio provocato dal loro passaggio in Italia.“Vogliamo rassicurare tutti, a Roma non abbiamo mai preso mezzi pubblici e siamo stati sempre in albergo”, hanno detto i due ... huffingtonpost

