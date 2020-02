I 10 peggiori film con animali parlanti (Di sabato 1 febbraio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=FEf412bSPLs Gli animali che parlano nei film non sono mai cambiati nel corso dei decenni, è solo migliorata la tecnologia. Prima non muovevano la bocca: semplicemente sentivamo quel che pensavano; poi è stato possibile muoverla, la bocca, digitalmente; ora sono del tutto digitali, così possono proprio muoversi come umani in accordo con quel dicono. Questa settimana è nelle sale Dolittle, il film che ripropone le storie – scritte negli anni ’20 – del veterinario che parla con gli animali . È letteratura per l’infanzia che al cinema diventa megaproduzione in cerca di sequel, prequel e capitoli successivi. Robert Downey Jr. è l’umano designato a interagire con animali in CG, a cui un cast di star presta la voce. Tutto è fatto al massimo dei livelli, lo stesso il risultato è al minimo della riuscita e flirta con il ridicolo, come spesso è per questo ... wired

