Hull City-Brentford finisce su…’Paperissima’: il portiere combina una frittata clamorosa [VIDEO] (Di sabato 1 febbraio 2020) Hull City-Brentford, quando a passare dalla Championship a ‘Paperissima’ è un attimo. Episodio clamoroso verificatosi poco fa nel corso della partita di seconda divisione inglese. Protagonista (ma non avrebbe voluto esserlo), il portiere ospite Raya. Che fine ha fatto Luther Blissett? Dalle reti divorate a Mai dire Gol fino alla 24 ore di Le Mans Siamo alla mezz’ora del primo tempo è il risultato è di 1-1. Lunghissimo rilancio verso l’area avversaria, il pallone arriva dalle parti dell’estremo difensore del Brentford ad una velocità che definire veloce è esagerato. La sfera è controllabile con facilità, ma è qui che il giocatore combina la frittata: complice anche un rimbalzo ingannevole, Raya non riesce a stoppare il pallone, che finisce sotto le sue gambe e si deposita in rete. Nulla da fare per il portiere, che accortosi dell’errore aveva ... calcioweb.eu

