Hockey pista, Forte dei Marmi vince il derbyssimo 4-5. Viareggio ko e vetta mantenuta (Di sabato 1 febbraio 2020) L’anticipo della diciannovesima giornata del Campionato Italiano di Hockey pista regala forti emozioni. Nel derbyssimo fra Viareggio e Forte dei Marmi, spettacolo ci si attendeva e spettacolo è stato. Al PalaBarsacchi, nella città del carnevale, va in scena infatti un duello pirotecnico dove alla fine a spuntarla sono gli ospiti che si impongono sul CGC per 4-5 vincendo la gara e mantenendo la testa della classifica, in attesa che domani il Lodi provi a rispondere nel derby lombardo contro il Monza, in Brianza. In un primo tempo ricco di emozioni i bianconeri partono subito col piede puntato sull’acceleratore: Cinquini, Lombardi e D’Anna vanno a segno venendo inframezzati nei loro centri solo dalla rete di Motaran per il temporaneo 3-1, che si trasforma però in 3-3 a cavallo fra il primo e il secondo tempo, quando Ambrosio si accende calando sul tavolo della partita ... oasport

