Hockey ghiaccio, Alps League 2020: ultimi verdetti della regular season. Cortina e Asiago ai playoff (Di sabato 1 febbraio 2020) Serata stracolma di match di Alps League 2019-2020, torneo europeo di Hockey su ghiaccio. Questa sera si sono disputati gli ultimi incontri della regular season, che hanno definito le sei squadre direttamente qualificate ai playoff, tra le quale Ritten, Val Pusteria, Cortina e Asiago. Non ce l’ha fatta invece Fassa, sconfitta nella decisiva sfida casalinga in casa del Lustenau con il rotondo punteggio di 7-2. Il primo posto è andato al Lubiana, mentre l’ultima squadra ad accedere direttamente ai playoff è lo Jesenice, grazie alla vittoria per 7-0 sul Bregenzerwald. Cortina-FELDKIRCH 3-1 Gli ampezzani si prendono il Master Round con una prestazione solida e convincente. Passano poco più di 13 minuti e i padroni di casa sbloccano la partita con la rete di Remy Giftopoulos, su assist di Michael Zanatta. Dopo appena 7 secondi del secondo periodo arriva il pareggio ospite firmato ... oasport

LSportCH : HC Ajoie vs HC Davos – La nostra anteprima della FINALE di Coppa Svizzera! - LSportCH : National League – January 2020 table! - LSportCH : La classifica di National League di gennaio 2020! -