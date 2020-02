Gravissimo lutto nel mondo della cultura. Se ne è andata la “regina”. Cordoglio generale per l’atroce perdita (Di sabato 1 febbraio 2020) Gravissimo lutto nel mondo della cultura. È morta una scrittrice che nessuno mai potrà dimenticare. Si tratta di Mary Higgins Clark, la scrittrice statunitense ribattezzata la “Regina del giallo”. La donna si è spenta all’età di 92 anni. A diffondere la notizia della sua tragica morte è stato il suo editore Carolyn K. Reidy, anche amministratore delegato di Simon & Schuster. Mary Higgins Clark è morta venerdì 31 gennaio in Florida, cioè nello stato dove risiedeva. Reidy ha spiegato che la morte dell’autrice è dovuta a “complicazioni legate all’età anziana”. La scrittrice era anziana ma si portava egregiamente i suoi anni. E infatti la notizia della sua morte ha preso un po’ tutti alla sprovvista. Il suo editore ha spiegato che la donna è morta per complicanze della vecchiaia ma non ha spiegato esattamente cosa le sia successo. Ecco le parole usate da Reidy per ... caffeinamagazine

