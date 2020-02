‘Grande Fratello Vip 4’: l’opinione di Chia sull’ottava puntata (Di sabato 1 febbraio 2020) Quella andata in onda ieri sera al Gf Vip 4 non è stata altro che una conferma ufficiale (casomai ce ne fosse ancora bisogno, dico): noi pubblico da casa non contiamo davvero UN CAZZO DI NIENTE. Che i magheggi non siano una novità nella storia dei reality show è cosa nota (citofonare a Lele Mora che affittava i call center pur di far vincere la prima Isola a Walter Nudo per la conferma, insomma), ma una PORCATA CLAMOROSA come quella che ha imbastito Alfonso Signorini in quest’edizione non si era mai vista in vent’anni di programmi trash. Nemmeno Maria De Filippi con quell’imbarazzante cacciata di Alessandro Zarino dal trono di Uomini e Donne mascherata da ‘scelta spontanea’ mi aveva innervosito tanto, per farvi capire. Perché almeno Queen Mary ha avuto la decenza di non fingere di chiederci un parere, lei ha fatto quel cacchio che voleva (come sempre, del ... isaechia

