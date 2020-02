Granblue Fantasy: Versus ha una data d'uscita occidentale ma l'Europa dovrà aspettare (Di sabato 1 febbraio 2020) Granblue Fantasy: Versus, il picchiaduro RPG di Arc System Works ha finalmente una data di lancio occidentale: in Nord America, il titolo sarà pubblicato il prossimo 3 marzo 2020 in esclusiva su PlayStation 4, leggermente in ritardo rispetto all'uscita giapponese, in arrivo il 6 febbraio.Sfortunatamente, non è stata svelata la data d'uscita della versione europea, la quale resta ancorata ad un generico Q1 2020. Molto probabilmente, anche noi ne vedremo il rilascio a marzo, vicino all'uscita americana, oppure leggermente dopo. Insomma, salvo gravi problemi di distribuzione, non dovremmo aspettare molto: non mancheremo di aggiornarvi quando la data d'uscita ufficiale europea verrà comunicata.Per chi non lo sapesse, Granblue Fantasy: Versus possiede un'anima RPG side-scrolling, con livelli, equipaggiamenti e abilità, ma è principalmente un classico gioco picchiaduro all'arma bianca. ... eurogamer

