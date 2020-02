Golf, Tony Finau prende il comando del Phoenix Open 2020 dopo la terza giornata davanti a Webb Simpson e JB Holmes (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Moving Saturday del Golf non tradisce quasi mai e anche in Arizona, dove è in corso il Waste Management Phoenix Open 2020, si è appena concluso un terzo round elettrizzante. In una giornata che ha visto in tanti inseguitori capaci di registrare score molto bassi e quelli che erano nelle prime posizioni faticare a rimanerci, lo statunitense Tony Finau si è portato in testa da solo grazie a un giro in 62 colpi (-9) che lo ha portato al -16 complessivo per il torneo. Il connazionale Webb Simpson è restato in scia al rivale per tutta la durata del round e ha chiuso alla fine in 7 colpi sotto al par il proprio giro (-15 per il torneo), per via di un brutto bogey arrivato alla penultima buca giocata. I due partiranno dunque insieme domani pomeriggio nel flight finale. Finau aveva iniziato la giornata in decima posizione ma è stato in grado di mettere a segno sette birdie e un eagle in ... oasport

