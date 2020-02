Golf: Renato Paratore ancora 4° dopo tre giri al Saudi International 2020. Graeme McDowell in testa, rimontano Koepka e Mickelson (Di sabato 1 febbraio 2020) dopo il terzo giro del Saudi International 2020, torneo dell’European Tour in corso di svolgimento nella King Abdullah Economic City, in Arabia Saudita, cambia ancora il leader della classifica. In testa, infatti, c’è l’esperienza dei 40 anni del nordirlandese Graeme McDowell, che costruisce il suo -4 odierno con quattro birdie nelle ultime sette buche, portandosi così davanti a tutti con -12. Il nome che fa piacere rivedere al secondo posto è quello del francese Victor Dubuisson, alla caccia di segnali positivi dopo i tanti problemi dell’ultimo biennio, e ora a -11 grazie al giro in 65 colpi odierno sul par 70 del Royal Greens Golf & Country Club. Pari con il par, e dunque rimasto a -9, il terzo, il malese Gavin Green. L’Italia continua ad avere un uomo in lotta per la vetta della classifica: è Renato Paratore, che conserva la sua quarta posizione di ... oasport

