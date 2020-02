**Giustizia: Corte appello Palermo, 'Magistratura investita da tempesta senza precedenti'** (Di sabato 1 febbraio 2020) Palermo, 1 feb. (Adnkronos) - "Lentamente e con fatica, tra diverse contraddizioni ma al tempo stesso con determinazione, la Magistratura italiana, anche in nome della sua storia gloriosa che l'ha vista sempre impegnata per la tutela dei diritti e per il controllo di legalità, si sta prodigando per liberoquotidiano

Antonio_Tajani : +++LA CORTE DI GIUSTIZIA UE HA CONDANNATO L’ITALIA PERCHÈ LA P.A NON PAGA LE IMPRESE+++ - Agenzia_Ansa : La Corte di Giustizia Ue bacchetta l'Italia sui ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione: non rispettat… - berlusconi : La Corte di Giustizia ha contestato all'Italia la violazione della Direttiva che obbliga la pubblica amministrazion… -