Giulia De Lellis | terrorizzata dal coronavirus | ecco come si protegge e chiede scusa ai

E' allarme coronavirus, anche Giulia De Lellis ha paura e si protegge indossando la mascherina La paura del coronavirus comincia a farsi sentire e anche fra i vip qualcuno sceglie di tutelarsi. A dire di essere terrorizzata è Giulia De Lellis, la bellissima e famosa influencer e fidanzata di Andrea Iannone. La vip è letteralmente terrorizzata e non ha nascosto di essere stata assalita dal panico. La De Lellis non ha esitato a condividere il suo pensiero con i follower. Per far vedere loro cosa ha fatto ha postato delle storie su Instagram in cui appare acconciata in modo particolare. La sua paura, ha detto Giulia, è aumentata quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza globale. A quel punto la de Lellis ha deciso di prendere adeguate misure per proteggersi. E così eccola nelle sue stories che appare con una mascherina in viso mentre sta per recarsi in ...

