Giorgia Meloni attacca le Sardine: “Stanno coi poteri forti, ecco la foto che lo prova” (Di sabato 1 febbraio 2020) Giorgia Meloni attacca nuovamente le Sardine. Che tra la leader di Fratelli d’Italia e il movimento nato a Bologna lo scorso 14 novembre non corra buon sangue è cosa nota. Subito dopo le elezioni in Emilia Romagna, in cui le Sardine hanno contribuito significativamente alla vittoria di Stefano Bonaccini su Lucia Borgonzoni, Meloni era andata all’attacco. In una conferenza stampa, infatti, la leader di Fratelli d’Italia aveva dichiarato: “Le Sardine sono servite a violare tutte le regole della campagna elettorale”. “Il tempo delle Sardine non viene computato per la par condicio. È facile far campagna elettorale così. Le Sardine hanno fatto una campagna elettorale politica e partitica, noi sappiamo che facevano campagna elettorale per Bonaccini”. Stavolta, la leader di Fratelli d’Italia ha sottolineato una presunta vicinanza tra il movimento di Mattia Santori e i ... tpi

