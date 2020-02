Ginnastica artistica, la Brixia Brescia domina la prima tappa di Serie A: che show delle Fate, Giorgia Villa da over 15! (Di sabato 1 febbraio 2020) La Brixia Brescia ha dominato la prima tappa della Serie A1 2020 di Ginnastica artistica andata in scena davanti ai 4000 spettatori del Mandela Forum di Firenze. Le Campionesse d’Italia erano le grandi favorite della vigilia e non hanno avuto problemi a imporsi con addirittura 167.350 punti, rifilando ben 13 lunghezze di distacco alla seconda classificata: un vero e proprio show della Leonessa che si candida alla conquista del settimo scudetto consecutivo, il diciottesimo della sua gloriosa storia. Le ragazze di Enrico Casella non avranno grandi difficoltà a primeggiare nel massimo campionato italiano a squadre nonostante l’inserimento della Final Six che potrebbe creare un po’ di pepe ma che non ribalterà gli indiscutibili valori in campo anche perché il sodalizio presieduto da Folco Donati può contare su quattro quinti della Nazionale Italiana che a ottobre ha vinto ... oasport

OA_Sport : Ginnastica artistica, la Brixia Brescia domina la prima tappa di Serie A: che show delle Fate, Giorgia Villa da ove… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Serie A in DIRETTA: Brixia dominatrice Giorgia Villa surreale - #Ginnastica #artistica… - SMichielan : RT @Gym_Specialist: SERIE A #ParliamoDiCoseSERIE Classifica finale GAF 1. Brixia 2. Centro Sport Bollate 3. Ginnica Giglio 4. World Spor… -