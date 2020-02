Ginnastica artistica, il dominio straripante della Brixia Brescia: Serie A senza storia, il campionato “non esiste” (Di sabato 1 febbraio 2020) Una vittoria per dispersione, un successo per no contest, un trionfo totale, un dominio senza mezzi termini. Usate i termini che preferite, ciascuno descrive quanto successo oggi pomeriggio al Mandela Foruma di Firenze dove è andata in scena la prima tappa della Serie A1 2020 di Ginnastica artistica: la Brixia Brescia si è imposta come ampiamente previsto alla vigilia ma ci è riuscita rifilando addirittura 13.2 punti di distacco alla seconda classificata (il Centro Sport Bollate). Nulla di nuovo sotto il sole, siamo ormai abituati a questo copione: sei scudetti consecutivi non si vincono per fortuna o per magia, semplicemente siamo al cospetto della squadra più forte di tutti i tempi nel nostro campionato. Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio costituiscono lo zoccolo duro della Nazionale che ha vinto il bronzo agli ultimi Mondiali e oggi hanno ... oasport

