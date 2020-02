Ginnastica artistica, Giorgia Villa e due staffilate da top player mondiale: il 15.25 alle parallele è surreale (Di sabato 1 febbraio 2020) Giorgia Villa ha mostrato i muscoli in occasione della prima tappa della Serie A 2020 di Ginnastica artistica andata in scena oggi pomeriggio al Mandela Forum di Firenze. La bergamasca è indubbiamente stata la migliore di questa giornata, ha offerto due cioccolatini di rara bontà, due prestazioni superlative che hanno impreziosito la prima gara stagionale. Sugli staggi abbiamo assistito a qualcosa di surreale, un esercizio sopra le righe a cui non siamo abituati alle nostre latitudini: la 16enne ha rivisto la sua routine, ha aggiunto delle difficoltà importanti, ha portato il D Score a un eccellente 6.2 e ha ottenuto un complessivo 15.250! Sì, avete letto bene: un punteggio over 15 in Italia è cosa più unica che rara, a meno che non si tratti di un volteggio (e anche in questo caso si possono contare sulle dita di due mani nell’ultimo quadriennio). Va ovviamente precisato che su ... oasport

OA_Sport : Ginnastica artistica, Giorgia Villa e due staffilate da top player mondiale: il 15.25 alle parallele è surreale - OA_Sport : Ginnastica artistica, Classifica Serie A1 2020 dopo la prima tappa: Brixia al comando, Bollate e Giglio inseguono - culodentato : Io alle medie e alle superiori durante le ore di educazione fisica quando la prof mi chiamava per far vedere ai mie… -