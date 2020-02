Ginnastica artistica, Angelina Melnikova illumina la Serie A con grazia e bellezza: com’è andata la gara della stella russa (Di sabato 1 febbraio 2020) Angelina Melnikova, benvenuta in Italia. La nostra Serie A di Ginnastica artistica è tornata protagonista oggi pomeriggio con la prima tappa al Mandela Forum di Firenze e la fuoriclasse russa ha indubbiamente illuminato la scena col body della Gal Lissone. Era da diverso tempo che il massimo campionato italiano a squadre non vedeva la presenza di una stella internazionale di questo calibro, stiamo infatti parlando del bronzo all-around agli ultimi Mondiali nonché della capitana della Russia che ha vinto due argenti iridati consecutivi nella gara a squadre. La bella bionda di Voronez ha brillato in tutto il suo splendore, era soltanto alla sua prima uscita stagionale ed era probabilmente soltanto al 50% della sua forma fisica ma si è comunque fatta apprezzare nelle due occasioni in cui è stata chiamata in causa (il regolamento prevede che le straniere non residenti possono eseguire ... oasport

