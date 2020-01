GFVip, Eleonora Giorgi benedice il figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: “Lei è giusta per te” (Di sabato 1 febbraio 2020) L'attrice, già concorrente del Grande Fratello Vip, è entrata nella Casa per incontrare il figlio Paolo Ciavarro nel corso dell'ottava puntata. E sembra tifare per una possibile storia d'amore tra lui e Clizia Incorvaia, alla quale riserva parole al miele: "Sei una ragazza pura e colta, tante ragazze sognano che vi mettiate insieme". fanpage

GrandeFratello : Eleonora Giorgi ha parlato: la possibile unione tra Clizia e Paolo è più che benedetta! ?? #GFVIP - GrandeFratello : ... Eleonora ha incontrato suo figlio Paolo nella scorsa edizione di #GFVIP... ricordate? ?? - Ri_Ghetto : RT @itsmwengo: Qui per ricordare il momento più alto di Eleonora Giorgi durante il suo GF Vip #GFVIP -