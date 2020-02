GF Vip, Serena riabbraccia Pago, Ciavarro incontra la Giorgi: le pagelle dell’ottava puntata (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini non smette di stupire con una nuova puntata ricca di colpi di scena. A partire dall’uscita di Rita Rusic dalla casa e dall’ingresso di Serena Enardu, che ha finalmente riabbracciato Pago, diventando un concorrente ufficiale del reality. Il bello di questo GF Vip è che le cose non sono mai come sembrano e che tutto cambia da una puntata all’altra. Così scopriamo un Michele Cucuzza stratega e un Andrea Montovoli grintoso, mentre Clizia Incorvaia tira fuori le unghie svelando ciò che pensa di Antonella Elia. Anche Adriana Volpe getta la maschera e lo scontro con le altre donne della casa è inevitabile. Alfonso Signorini è ormai collaudato nel ruolo di conduttore e si muove con grande maestria fra momenti di commozione, dibattiti e leggerezza. Il risultato è un programma che scorre senza problemi e che appassiona il pubblico. ... dilei

