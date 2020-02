GF Vip, Paola Di Benedetto confessa: “La Casa non può permettersi Fede” (Di sabato 1 febbraio 2020) Paola Di Benedetto durante il fuori onda del Grande Fratello Vip di ieri sera ha dato il meglio di sé. La giovane donna infatti ha confessato di voler passare una notte di passione con il suo fidanzato Federico Rossi all’interno della Casa. Tuttavia per la produzione del programma potrebbe esserci qualche problema… di budget. Fantasia nella Casa del GF La Di Bendetto, probabilmente colpita dall’ingresso nella Casa del GF Vip da parte di Serena Enardu, si è messa a fantasticare circa un suo incontro romantico con Fede. Non è stata l’unica, poiché appena Alfonso Signorini ha spento il collegamento con la Casa, tutti i vari concorrenti hanno iniziato a fantasticare sull’ingresso in Casa del loro partner. Paola ha però ammesso che lei si abbandonerebbe senza alcun problema alla passione, senza curarsi delle telecamere; ecco le sue parole: “Per una notte? ... velvetgossip

