Gf Vip, Barbara Alberti contro Wanda Nara e interviene Pupo: "Nella botte piccola ci sono le tette grosse" - (Di sabato 1 febbraio 2020) Francesca Galici Chiarimento tra Wanda Nara e Barbara Alberti al Grande Fratello Vip dopo le parole della concorrente, interviene Pupo che spazza la tensione con una battuta Durante la settimana non sono passate inosservate le parole di Barbara Alberti contro Wanda Nara. La concorrente del Grande Fratello Vip, in un momento nel quale era senza microfono, ha appellato l'opinionista con termini non lusinghieri, tanto che Wanda Nara ha voluto replicare immediatamente a quanto sentito. Ovviamente, Alfonso Signorini ha colto la palla al balzo e durante la nomination in confessionale di Barbara Alberti ha concesso alle due donne di scontrarsi e di chiarire quanto accaduto. Barbara Alberti ha provato a smorzare le sue parole, facendo leva su un sentimento di stima che ha affermato di avere da tanto tempo nei confronti della moglie di Mauro Icardi: "Sono curiosissima di conoscerla. ... ilgiornale

Barbara Alberti furiosa al GF Vip : “Questi nascondono le cose - ma che c…” : Barbara Alberti si diverte al GF Vip, ma vive anche dei momenti in cui reputa intollerabili gli atteggiamenti di alcuni inquilini della casa. Le piacciono i compagni di avventura, ci mancherebbe, ma essendo una donna di esperienza e di infinita saggezza, capita che alcune cose la rendano nervosa. “Questi non fanno un cavolo” Vola qualche imprecazione mentre si prepara il pranzo nella casa più spiata di Italia. Barbara Alberti si è ...

Gf Vip - Licia Nunez vuole un figlio da Barbara : "Per me è arrivato il momento" : L'attrice ne ha parlato con la sua compagna prima di entrare nella Casa. Il desiderio di formare una famiglia è fortissimo

Selvaggia Lucarelli dice la sua sulla partecipazione di Barbara Alberti al GF Vip : Selvaggia Lucarelli non si risparmia mai dal dire come la pensa su una determinata questione, persona, personaggio pubblico. Lo ha fatto anche questa volta e l’oggetto della sua riflessione è stata Barbara Alberti , la scrittrice concorrente del Grande Fratello Vip. Su Il Fatto Quotidiano, infatti, possiamo leggere: Ho sognato di intrufolarmi anche io in quella casa, approfittando del colpo di sonno dell’autore del turno di ...

