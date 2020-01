‘Gf Vip 4’, ottava puntata: Serena Enardu nuova concorrente, Paolo Ciavarro riabbraccia la mamma Eleonora Giorgi (che sogna il flirt con Clizia Incorvaia), eliminata Rita Rusic. In nomination vanno… (Di sabato 1 febbraio 2020) Alfonso Signorini ha aperto l’ottava puntata del Gf Vip 4 con la promessa di una ‘puntata ricca di emozioni e di colpi di scena’ e cosi è stato tra confronti, emozioni e discussioni. Dopo i saluti ai suoi compagni di viaggio, gli opinionisti Wanda Nara e Pupo, il conduttore ha iniziato la serata facendo vedere ai ‘vipponi’ e soprattutto alle donne quello che è accaduto in settimana, ovvero lo scontro tra Adriana Volpe e Rita Rusic (QUI il post con tutti i dettagli) e in particolare si è affrontato il capitolo strategie, in cui al centro c’è stata nuovamente Adriana che secondo alcuni inquilini della Casa avrebbe in qualche modo convinto Antonella Elia a riappacificarsi con Fernanda Lessa e a votare la Rusic (come vi avevamo raccontato in QUESTO post) e a tal proposito la Volpe ha affermato: “Io ho fatto quello che ritenevo giusto fare” anche se la Elia non è stata d’accordo ... isaechia

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - Ri_Ghetto : RT @itsmwengo: Qui per ricordare il momento più alto di Eleonora Giorgi durante il suo GF Vip #GFVIP - ahoy_boy98 : RT @JBFletchers: GF Vip 2: Simona Izzo GF Vip 3: Eleonora Giorgi e Marchesa GF Vip 4: Rita Rusic Come al solito non sapete votare. #GFvip -