‘Gf Vip 4’, Clizia Incorvaia smorza le speranze di chi spera di vederla con Paolo Ciavarro e fa un’importante rivelazione! (Video) (Di sabato 1 febbraio 2020) Il presunto flirt tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è uno degli argomenti che più appassionano i telespettatori del Grande Fratello Vip 4. L’ex moglie di Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni ed il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, proprio ieri sera durante la puntata serale del reality hanno ricevuto la visita inaspettata della mamma di Paolo che ha messo al corrente i due ragazzi della ship che molti hanno nei loro confronti. Questo particolare feeling tra i due, infatti, non era sfuggito proprio a nessuno, soprattutto quando Clizia aveva affermato che Paolo fosse il suo tipo ideale (QUI ve lo avevamo svelato). Ieri sera, però, nel post puntata, Clizia si è confidata con l’amica Licia Nuñez, facendo riferimento ad una persona fuori con cui avrebbe avuto una frequentazione di un mese, chiusa poco prima di entrare nella Casa, ma ancora presente nella ... isaechia

