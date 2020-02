GF Vip 2020, ottava puntata: Wanda Nara con stesso abito e stessa scollatura, cambia solo il colore (Di sabato 1 febbraio 2020) Glitter in verde smeraldo e super scollatura hot per Wanda Nara nell'ottava puntata del Grande Fratello Vip 2020, diretta in cui l'opinionista ha sfoggiato lo stesso vestito che aveva già indossato in precedenza. Ecco tutti i dettagli del look di Wanda Nara al GF Vip. fanpage

