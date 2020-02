Georgina Rodriguez: “Volevo fare la ballerina, ma poi il mio corpo…” (Di sabato 1 febbraio 2020) Georgina Rodriguez: al Festival di Sanremo 2020 mostrerà chi è davvero Il 4 febbraio è dietro l’angolo. Martedì si accenderanno ufficialmente i riflettori sul teatro Ariston per la settantesima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai Uno e diretto da Amadeus. Vicino il conduttore ravennate avrà anche lei, Georgina Rodriguez. La signora Ronaldo, in un’intervista concessa al settimanale Grazia, ha rivelato le proprie aspettative nei confronti della prossima esperienza e perché ha accettato la proposta recapitatale. È una persona nota, ma Georgina intende mostrarsi per chi è davvero, farsi scoprire dalle persone e non c’è occasione migliore della kermesse. Per lei costituisce motivo di piacere e orgoglio essere stata scelta tra le protagoniste femminili. Anche se i figli hanno la priorità, rimane comunque una donna, desidera lavorare ed essere indipendente. Non deve trascurare la ... kontrokultura

