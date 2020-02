Georgina Rodriguez: “Cristiano Ronaldo? Amore a prima vita. Tremavo” (Di sabato 1 febbraio 2020) Georgina Rodriguez racconta il primo incontro con Cristiano Ronaldo Finora Georgina Rodriguez ha vissuto soprattutto di luce riflessa, quella del compagno Cristiano Ronaldo, stella in campo e pure fuori, sui social network, il primo a toccare quota 200 milioni di follower su Instagram. Fra pochi giorni il campione portoghese finirà però in secondo piano, mentre la bella spagnola co-condurrà il Festival di Sanremo 2020. Contattata dal settimanale Grazia, Georgina Rodriguez racconta il loro primo incontro. Trasferita a Madrid per lavoro, ha lavorato un po’ in una boutique di Gucci nella capitale. Ha avuto buona sorte, ma – ci tiene a sottolinearlo – si è data pure parecchio da fare. La prima volta che vide il partner la colpirono l’altezza, il fisico, la bellezza. E scatta la scintilla Davanti a lui tremava, ma è scattata una scintilla. È particolarmente timida e forse ciò l’ha ... kontrokultura

Eriksen874 : RT @Mediagol: #Video, STAR WAGS: Wanda Nara scopre le corna al GF Vip. Georgina Rodriguez e quel like di Borriello a Lady Verratti... https… - Mediagol : #Video, STAR WAGS: Wanda Nara scopre le corna al GF Vip. Georgina Rodriguez e quel like di Borriello a Lady Verratt… - TatianaBtnr : RT @CarloRienzi: I cachet astronomici riconosciuti durante il #Festival rappresentano un danno sul fronte erariale, perché la #Rai è finanz… -