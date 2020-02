Genova, suora accoltellata in chiesa: ha salvato il prete che stava celebrando la messa (Di sabato 1 febbraio 2020) A Genova, in località Sestri Ponente, una giovane suora è stata accoltellata da un uomo (poi fermato) all’interno di una chiesa. La donna sarebbe intervenuta per fermare l’aggressore che aveva preso di mira il prete che stava celebrando la messa. La suora è stata subito soccorsa e poi portata in ospedale dove è ricoverata in gravi condizioni, ma cosciente. accoltellata in chiesa: una suora di 30 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere stata colpita da alcune coltellate. È successo la sera del 31 gennaio a Genova, nei pressi di una chiesa nella zona di Sestri Ponente. L’aggressore, stando a quanto si apprende, è stato fermato mentre la suora è stata soccorsa dai paramedici del 118 e portata d’urgenza in ospedale. Si trova ora ricoverata in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno della ... limemagazine.eu

Avvenire_Nei : #Genova Suora accoltellata in chiesa per salvare la vita al prete. Grave ma ce la farà - Agenzia_Ansa : Genova, suora accoltellata durante la messa in una chiesa di Sestri Ponente: aveva difeso il sacerdote. #genova… - LaStampa : Una suora di circa 30 anni è stata accoltellata nel tardo pomeriggio vicino a una chiesa a Genova, nella delegazion… -