Gazzetta: il Napoli di Gattuso sarà formato da giocatori di medio valore e giovani destinati alla crescita (Di sabato 1 febbraio 2020) Se fosse rimasto qualche dubbio su quali erano i progetti del Napoli e in che modo la società aveva pensato di proseguire, questo mercato di gennaio è servito per asfaltarli tutti. La rivoluzione è già cominciata, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, con Ancelotti si è infatti chiuso un lungo ciclo del Napoli Dubbi non ce ne sono. A fine stagione si chiuderà un ciclo avviato 6 anni fa da Benitez, proseguito da Sarri e concluso da Ancelotti. De Laurentiis ha deciso di dare un colpo di spugna a tanti ani di successi nati con la squadra messa in piedi da Benitez e proseguiti con il bel gioco di Sarri. Prima gli acquisti a gennaio e poi le cessioni eccellenti in estate, questo è il programma di marcia si ripartirà con un nuovo progetto, avviato già nel mese di gennaio appena concluso, con l’acquisto di 5 giocatori. Arrivi che comporteranno delle cessioni, anche eccellenti. Ma il Napoli ... ilnapolista

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi ?? Addio Kobe #RIPMamba ?? Il Napoli vince, Ringhio riapre tutto Le notizie ??… - Gazzetta_it : Inter, Politano accetta il Napoli: ora arriva Llorente? #Mercato - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Juventus 2-0, rete di Insigne L. (NAP) -