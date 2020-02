Gaucci, il fallimento e il Napoli: il sogno azzurro sfumato nel 2004 (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Perugia, ma non solo. Perché il secondo amore calcistico di Luciano Gaucci poteva chiamarsi Napoli. Galeotta fu quell'estate del 2004, con il club in mano al presidente Naldi ormai... ilmattino

FrattinoMarco : RT @Lettera43: Morto Luciano Gaucci. Con Serse Cosmi in panchina portò gli umbri fino alla Coppa Uefa. Poi il fallimento per bancarotta fra… - Lettera43 : Morto Luciano Gaucci. Con Serse Cosmi in panchina portò gli umbri fino alla Coppa Uefa. Poi il fallimento per banca… - CarmineMetrano : RT @8110JR: Nel giorno del compleanno del suo acquisto che piu'lo fece gioire,Muller, ex Toro, che poi si rivelo'un fallimento,se ne va Luc… -