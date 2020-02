Gaetano a C’è Posta Per Te riconosce il figlio abbandonato: “Ho avuto paura” (Di domenica 2 febbraio 2020) C’è Posta Per Te, Gaetano incontro il figlio Alessio abbandonato: “Ho avuto paura” L’abbandono di un figlio è stato il tema di una delle storie andate in onda nella quarta puntata di C’è Posta Per Te. Il diciottenne Alessio è stato abbandonato dal padre quando aveva appena due anni ed è stato cresciuto dalla madre e dai nonni. Il ragazzo non sa nulla del padre perchè per anni la sua famiglia gli ha fatto credere che il genitore fosse all’estero per lavoro. All’età di nove anni circa ha scoperto la verità e ha pubblicato un appello su YouTube, appello a cui l’uomo non ha mai risposto. Gaetano a C’è Posta Per Te ha riconosciuto il figlio abbandonato, sorridendogli commosso. Poi ha sostenuto di averlo cercato in questi anni perchè ha avuto paura, per poi ammettere: “Lo sapevo che eri tu, lo speravo. Non ho passato un giorno senza ... lanostratv

annapiera : C ‘è posta per te Alessio cerca il padre Gaetano - gaetano_barbati : Sarò impopolare, ma un giorno in pretura è diventato #Cepostaperte e C’è posta per te è diventato un giorno in pretura. - __LittleSun : C'è da apprezzare che Gaetano non ha cominciato ad elencare scuse del cavolo, anzi si prende le proprie colpe #Cepostaperte -