Freccia Nera: Vin Diesel pensa che sia ancora possibile realizzare un film (Di sabato 1 febbraio 2020) Vin Diesel ha svelato che il progetto di realizzare un film Marvel dedicato a Freccia Nera è ancora una possibilità. Freccia Nera, uno dei personaggi della Marvel, potrebbe apparire in uno dei prossimi film dello studio e Vin Diesel ha svelato che esiste ancora la possibilità che il progetto venga realizzato. L'attore ha già lavorato nel mondo del MCU in occasione dei film dedicati ai Guardiani della Galassia e in più occasioni ha parlato del suo desiderio di interpretare anche Blackagar Boltagon in un lungometraggio dedicato agli Inumani. Vin Diesel ha ora dichiarato che i fan potrebbero avere un ruolo decisivo nel casting di Freccia Nera: "Ragazzi, è compito vostro! Diciamo che sarebbe uno scherzo divertente nei confronti di Vin ... movieplayer

