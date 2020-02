Folgore Acquavella impegnata in casa contro il Golfo di Policastro (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMarina di Camerota (Sa) – Turno numero 11 alle porte nel campionato di Serie C2 femminile di calcio a 5. La Folgore Acquavella, seconda con 21 punti raccolti in 8 uscite, nella quarta giornata del girone di ritorno, del gruppo B, sarà opposta al Golfo di Policastro. Il match, in programma domenica alle ore 17.30, vede i due team cilentani a confronto al Palazzetto dello Sport di Marina di Camerota. A parlare in casa Folgore, a poche ore dalla sfida, sono Romina Milo, uno dei pilastri della squadra, e Martina Di Mauro, capitano del sodalizio cilentano.​​ Queste le parole di capitan Di Mauro: “Stiamo continuando ad inanellare i risultati positivi, anche se domenica scorsa, con il Belvedere, è stata una partita difficile sino alle battute finali. Domani vogliamo continua a vincere, soprattutto perché per me sarà la prima volta ‘a casa’. ... anteprima24

