Floriana Messina Instagram, la scollatura è da Oscar: «Grazie di esistere!» (Di sabato 1 febbraio 2020) La bellissima Floriana Messina si è fatta amare dal pubblico italiano con la sua partecipazione al Grande Fratello. Da dopo quell’esperienza la sua carriera non si è più fermata e oggi, oltre ad essere una super appassionata di sport, l’ex gieffina è anche una conduttrice sportiva. La sexy tifosa del Napoli con i suoi look “provocante” ipnotizza i suoi ammiratori. Poche ore fa su Instagram Floriana Messina ha postato una sua foto direttamente dagli Studi di Canale 9 per ringraziare tutti coloro che hanno seguito il programma. Un “Grazie” reso decisamente interessante dal suo outfit: la profonda scollatura ha fatto impazzire tutti quanti. Leggi anche –> Floriana Messina Instagram, “bollente” sull’altalena in bikini: «Che décolleté da sogno!» Floriana Messina Instagram: la scollatura è da Oscar L’affascinante Floriana Messina ha ... urbanpost

mary1966n : RT @landoli80: Ma che ne sanno i 2000? Allora Ilenia Pastorelli e Floriana Messina le avrebbero dovute espellere al giorno 2 visto che se n… - landoli80 : Ma che ne sanno i 2000? Allora Ilenia Pastorelli e Floriana Messina le avrebbero dovute espellere al giorno 2 visto… -