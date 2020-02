Fiorello è pronto per Sanremo 2020: che cosa farà, ci sarà tutte le sere? Amadeus risponde (Di sabato 1 febbraio 2020) Fiorello è arrivato a Sanremo! E questa già è la prima notizia e chiaramente c’è grande attesa di sapere che cosa farà, di chi parlerà, quali saranno i numeri che lo vedranno protagonista in questa edizione del Festival condotto da Amadeus. Purtroppo però possiamo svelarvi davvero poco. A spiegare come stanno le cose è stato lo stesso direttore artistico di Sanremo 2020, anche nella puntata di Porta a Porta andata in onda giovedì sera. Amadeus ha confermato che Fiorello ci sarà tutte le sere per cui lo spettacolo e gli imprevisti non mancheranno. Quello che però non può confermare sono i numeri: non ha idea di quello che Fiorello farà e anzi, potrebbe persino arrivare sul palco quando lui meno se lo aspetta. sarà in qualche modo questa la chiave vincente di una edizione che, Amadeus vuol rendere spettacolare, anche per festeggiare i 70 anni del Festival. Fiorello ARRIVA A ... ultimenotizieflash

