Finale Coppa Italia volley femminile 2020, Conegliano-Busto Arsizio: programma, orario, tv (Di sabato 1 febbraio 2020) Conegliano e Busto Arsizio si affronteranno nella Finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile che si disputerà domenica 2 febbraio (ore 18.00) al PalaYamamay di Busto Arsizio. Entrambe le squadre hanno giganteggiato nelle semifinali che hanno aperto il weekend in terra lombarda, le Pantere hanno liquidato Scandicci con un rapido 3-0 e le Farfalle hanno regolato Monza sempre per 3-0. L’atto conclusivo si preannuncia assolutamente imperdibile, appassionante e avvincente anche se c’è una grande favorita della vigilia: Conegliano sembra infatti destinata a dominare la contesa e ad alzare al cielo il trofeo, perso l’anno scorso contro Novara. Le Campionesse d’Italia e del Mondo hanno una marcia in più, sono in testa alla Serie A1 con sei punti di vantaggio su Busto Arsizio che cercherà il colpaccio di fronte al proprio pubblico. Le ragazze di coach Stefano ... oasport

SkySport : ???? #CoppaItalia – Quarti di finale ?? #MilanTorino 4-2 (dts) ? #Bonaventura (26’) ? #Bremer (34’) ? #Bremer (71’) ?… - Inter : ?? | MATCH REPORT Missione compiuta a San Siro! ?? Il racconto di #InterFiorentina minuto per minuto ??… - sportface2016 : #Volley #CoppaItalia #FinalFour Ecco quando e come seguire la finalissima tra #Conegliano e #BustoArsizio -