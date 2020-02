Fibrosi Polmonare Idiopatica: disponibili nella versione italiana le Linee Guida ufficiali per la pratica clinica (Di sabato 1 febbraio 2020) Presentata oggi a Milano, nel corso di un Convegno dedicato, la versione italiana delle Linee Guida per la diagnosi della Fibrosi Polmonare Idiopatica. L’evento promosso dall’Associazione italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO/ITS)e dalla Società italiana di Pneumologia (SIP/IRS), con il contributo non condizionante di Boehringer Ingelheim, rappresenta una occasione unica di aggiornamento scientifico per i professionisti sanitari che si occupano della gestione di questa patologia. La Fibrosi Polmonare Idiopatica è una malattia Polmonare rara, invalidante e dall’esito infausto, che colpisce circa 3 milioni di persone nel mondo. La patologia causa formazione di tessuto cicatriziale a livello Polmonare, con conseguente deterioramento progressivo e irreversibile della funzionalità Polmonare e difficoltà respiratorie. La Fibrosi Polmonare Idiopatica è la forma più frequente e più grave ... meteoweb.eu

