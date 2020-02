Festival di Sanremo 2020: come cambia il palinsesto tv (Di sabato 1 febbraio 2020) Da martedì 4 Febbraio a sabato 8 Febbraio 2020 andrà in onda su Raiuno il 70esimo Festival di Sanremo. Inevitabilmente, come sempre, attrarrà su di sè tutte le maggiori attenzioni: per questo le reti “rivali” modificheranno il loro palinsesto. Mediaset non trasmetterà nè Milionario nè C’è posta per te in onda su Canale 5. Stop anche alla Repubblica delle donne su Retequattro. Largo spazio sarà dato invece a commedie e film da Oscar, in vista della consegna delle statuette in programma domenica 9 Febbraio. La7 e Sky, invece, andranno dritti per la loro strada, proponendo i loro programmi di punta. Il calcio potrebbe rappresentare una distrazione soltato venerdì 7 Febbraio quando all’Olimpico scenderanno in campo Roma e Bologna. Alla prima puntata del Festival firmato Amadeus, Canale 5 risponde con il film Ma che bella sorpresa e, a seguire, La grande bellezza di ... notizie

