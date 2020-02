Fast & Furious 9, parla Tyrese Gibson: “Noi potremmo battere gli Avengers” (Di sabato 1 febbraio 2020) Tyrese Gibson, interprete di Roman Pierce in Fast & Furious 9, ha affermato che i personaggi del film sarebbero in grado di sconfiggere gli Avengers. Tyrese Gibson, interprete di Roman Pierce in Fast & Furious 9, ha affermato che gli Avengers non sarebbero difficili da battere per i personaggi del film. Lo ha detto scherzosamente ieri all'evento che ha preceduto il debutto del trailer del film, intervistato al riguardo dal sito Comicbook.com: "Sì, credo che ci potremmo riuscire. Ho incontrato Robert Downey Jr. un paio di giorni fa e gli ho detto che dovremmo andare a consultarlo perché il mio personaggio in questo episodio ottiene poteri speciali. Scherzo, è tutto entertainment". Al netto della battuta dell'attore, non sarebbe tanto campata per aria come evoluzione del ... movieplayer

